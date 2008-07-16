В Украину ввозят неликвидное мясо

Министерство аграрной политики обеспокоено ввозом в Украину мяса низкого качества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр агрополитики Юрий МЕЛЬНИК.

«Беспокоит ситуация на рынке мяса. Несмотря на увеличение производства в первом полугодии, беспокоят факты по ввозу импорта в больших количествах, при этом низкого качества», - сказал он.

По данным Ю.МЕЛЬНИКА, за шесть месяцев в Украину было импортировано 160 тыс. тонн мяса, из которых лишь около 28% было соответствующего качества.

«Все остальное находится в группе товаров низкосортных. И это подтверждается тем, что на сегодняшний день мясо крупного рогатого скота импортируется в Украину по 915 долл. за тонну или по 91 центу за килограмм. Это то, что в других странах зовется неликвид», - сказал он.

В качестве примера министр сообщил, что Украина экспортирует говядину по цене 3 тыс. 600 долл. за тонну, в то время как себе завозит некачественную по 915 долл. за тонну.