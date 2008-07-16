Как выйти из отпуска без тоски и вреда для здоровья

У нас принято считать работу каторгой, которая раз в год прерывается свободой. Но выходить на работу надо и лучше, если это делать по правилам.

"Чем чернее кажется жизнь, тем сильнее будет депрессия после отдыха, - считает психотерапевт Евгений Тарасов. - Несчастный жалуется окружающим, говоря, что на одной чаше весов - месяц отпуска, а на другой - 330 дней рабства.

Если вас "достал" такой нытик, предложите ему переехать в деревню, завести натуральное хозяйство и самому определять, когда и сколько лежать на печи. Он не только отстанет от вас, но и придет к выводу, что его привычный набор дел не так уж и плох.

Однако резкий вход в работу на самом деле нежелателен: в идеале надо иметь в запасе 2-3 дня, чтобы войти в ритм. Правильно делают те, кто возвращается из отпуска в середине недели с тем, чтобы начать трудовую деятельность с понедельника. Особенно это важно для тех, кто меняет климат. Для того, чтобы преодолеть климатический, транспортный и психологический стрессы нужно время.

Не относитесь к себе как к биомашине, которую надо умыть-одеть-покормить и выпроводить на службу, а как к человеку. Утром вставайте не впритык, а пораньше минут на 30-40. Утренний кофе в спокойной обстановке, утренняя ванна, любимая музыка - это нормальное отношение к самому себе, и оно поможет вам почувствовать себя хозяином своей жизни.

Не пытайтесь снять тоску при помощи алкоголя. Спиртное - это усугубитель. То есть плохое настроение станет ещё хуже.

Постарайтесь какое-то время удеживать отпускной режим питания. Если вы на отдыхе баловали себя фруктами, зеленью и овощами, не переходите резко на макароны с сосисками и пиво. Не получается по деньгам? Все проели-прогуляли? Купите витаминный комплекс в аптеке, а прогулки на свежем воздухе вообще бесплатны.

Особенно внимательно следите за тем, чтобы в вашем организме было достаточное количество витамина С. Для этого как можно чаще употребляйте в любом виде облепиху, черную смородину, шиповник, лимон, апельсины и квашеную капусту".

"Правда.Ру"