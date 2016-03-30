Минздрав будет сотрудничать с Агентством уменьшения угрозы США

Участники встречи обсуждали сотрудничество Министерства и Агентства за пятью ключевыми направлениями:

- научное сотрудничество;

- создание и внедрение информационной системы наблюдения за заболеваниями;

- усиление потенциала лабораторий по эпиднадзору и биобезопасности;

- проработка вопросов консолидации коллекций особо опасных патогенов;

- внедрение инструмента дистанционного обучения для клиницистов британского медицинского журнала.

Представители Агентства акцентировали внимание на необходимости выхода украинских ученых на международный уровень. В частности, некоторые из научных разработок могут касаться создания и внедрения единой электронной системы отчетности и наблюдения за заболеваниями. «Ведь имея на областном уровне единую форму отчетности значительно проще контролировать и предупреждать неинфекционные заболевания, такая информационная система значительно облегчит решение многих задач в здравоохранении - убеждена доктор Элизабет Джордж, - Для нас Украина является одной из приоритетных стран, и мы готовы к сотрудничеству», - добавила она.