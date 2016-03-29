Минздрав просят обеспечить страну вакцинами против бешенства

Черниговский областной совет обратился в Министерство здравоохранения Украины с просьбой обеспечить фармацевтический рынок страны антирабическими вакцинами.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято сегодня во время очередной сессии областного совета.

В обращении указывается, что из-за укусов животных возрастает потребность в антирабических вакцинах, между тем в Украине сегодня сложилась критическая ситуация с обеспечением фармацевтического рынка и лечебно-профилактических учреждений такими препаратами.

По данным авторов обращения, "на фармацевтическом рынке Украины вакцины от бешенства отсутствуют с сентября прошлого года. К примеру, в 2014 году через сеть аптек коммунального предприятия "Лекарства Украины" Черниговского областного совета было реализовано 1570 ампул антирабической вакцины, в 2015 году – 911 ампул, а в 2016 году – ни одной".

Депутаты отмечают, что жители области для получения соответствующих инъекций вынуждены обращаться в медицинские учреждения Республики Беларусь или же закупать вакцины, зарегистрированные в Украине, у перекупщиков.

Читайте такжеВ двух селах Одесской области объявлен карантин, в связи с выявлением бешеных животныхКоммунальное предприятие "Лекарства Украины" неоднократно обращалось в Министерство здравоохранения Украины по поводу обострения ситуации с обеспечением населения и лечебно-профилактических учреждений препаратами от бешенства, но ответа ни разу не получило.

"Просим принять меры и обеспечить наличие оборота на фармацевтическом рынке Украины антирабических вакцин, от которых во многом зависит жизнь людей", - говорится в обращении Черниговского облсовета.