Детям до двух лет показано молоко 2% жирности

В клинических рекомендациях по вскармливанию новорожденных приняты некоторые изменения. На прошлой неделе Американская Академия Педиатрии (American Academy of Pediatrics) внесла некоторые изменения в рекомендации, согласно которым ребенка, переставшего питаться грудным молоком, раньше необходимо было кормить цельным молоком до двухлетнего возраста. Теперь, после отлучения от груди дети из группы риска по ожирению или те, в семье которых кто-то страдает от избыточного веса, сердечно-сосудистых заболеваний или повышенного уровня холестерина, должны получать, начиная с 12 месяцев до 2 лет молоко, жирность которого снижена до 2%.

Эти поправки считаются радикальными. Ведь жиры, поступающие с продуктами питания так необходимы для развития головного мозга малыша. Именно поэтому цельное молоко считалось незаменимым до двухлетнего возраста. Но, согласно последним результатам исследования, развитие детей, получавших молоко низкой жирности, протекало вполне нормально. А после второго дня рождения всем детям следует перейти на молоко с 1% содержанием жиров, советует Таня Альтман, доктор медицинских наук. Новые рекомендации распространяются только на детей из группы риска по ожирению.

Бесспорно, каждому ребенку необходимы жиры для нормального развития головного мозга, но на сегодня дети получают жиры не только из молока. Результаты исследований показали, что дети и взрослые, употребляющие молочные продукты низкой жирности здоровее по сравнению с теми, кто предпочитает более высокое содержание жира в молоке.

newsland.ru