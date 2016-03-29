В Украине зарегистрировано более 1,75 миллиона переселенцев

Как отмечается в сообщении, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 403 623 семей из Донбасса и Крыма. Более 781 тыс. семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 730 тыс. семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила более 868 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, по информации Министерства социальной политики, в Украине по состоянию на 29 февраля на учете находилось 1 млн 745 тыс. 999 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма. При этом к 14 марта их количество сократилось до 1 млн 744 тыс. 788 человек.