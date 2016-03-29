Донетчина получила 60 машин скорой медицинской помощи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, церемония передачи «скорых» состоялась сегодня в Краматорске во время встречи Порошенко с медицинскими работниками и общественностью.

«Эти красавицы «скорые помощи», которые сегодня выстроены на этой площадке, также являются символом мира. Такие «скорые помощи» – современные, европейские – вы можете встретить в любой европейской столице. На сегодняшний день они должны и будут ездить по улицам, чтобы спасать жизни жителям Краматорска и других городов нашего Донбасса», - отметил президент.

«Это фактически первый мой приезд, как президента, который посвящен мирным делам», - подчеркнул Порошенко.

«Медицина – это символ мира. Нигде мир не ценят так, как там, где поливали «Градами», где каждый слышал грохот снарядов, где видели пламя боев и понюхали пороху, где почувствовали дыхание смерти», - отметил президент. Порошенко в очередной раз подчеркнул, что делает все возможное, чтобы в жизни украинского Донбасса никогда больше не повторились ужасы войны.

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По словам главы государства, каждый день около 170 бригад экстренной медицинской помощи Донетчины выезжают в среднем на 1,5 тыс. вызовов.

Как отмечается в сообщении, на контролируемой Украиной территории Донецкой области в составе Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работает 7 станций скорой медицинской помощи, 25 подстанций и 49 пунктов базирования бригад.

Среди закупленных «скорых» - 59 автомобилей скорой медицинской помощи типа «В», оборудованных для транспортировки, основного медицинского ухода и наблюдения за пациентами, а также один реанимобиль типа «С» - специализированный неонатологический, который позволит транспортировать в перинатальные центры новорожденных с тяжелыми заболеваниями и недостатками развития, проинформировали в пресс-службе.