В Киргизии зафиксировали новый очаг сибирской язвы

17:03, 15 июля 2008
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Госпитализировано 6 человек

Специалисты выявили на юге Киргизии еще один очаг заражения сибирской язвой, в Ошской области с этим диагнозом госпитализированы шесть человек, сообщил журналистам представитель пресс-службы МЧС республики. По его словам, новый очаг смертельно опасной инфекции зафиксирован в Араванском районе Ошской области.

По данным МЧС, 30 июня жительница села Достук вынужденно, без ветеринарного освидетельствования, забила больную корову; впоследствии инфицированную говядину употребили в пищу 167 человек. Шестеро из них заразились.

"Проведенная экспертиза подтвердила заболевание сибирской язвой", - сообщил представитель пресс-службы. Группа остальных "контактных граждан", сказал он, находится под наблюдением медиков.

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