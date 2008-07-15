В Киргизии зафиксировали новый очаг сибирской язвы

Специалисты выявили на юге Киргизии еще один очаг заражения сибирской язвой, в Ошской области с этим диагнозом госпитализированы шесть человек, сообщил журналистам представитель пресс-службы МЧС республики. По его словам, новый очаг смертельно опасной инфекции зафиксирован в Араванском районе Ошской области.

По данным МЧС, 30 июня жительница села Достук вынужденно, без ветеринарного освидетельствования, забила больную корову; впоследствии инфицированную говядину употребили в пищу 167 человек. Шестеро из них заразились.

"Проведенная экспертиза подтвердила заболевание сибирской язвой", - сообщил представитель пресс-службы. Группа остальных "контактных граждан", сказал он, находится под наблюдением медиков.

www.utro.ua