Аспирин делает кости крепче

Американские ученные смогли выявить новые полезные свойства аспирина. Оказалось, что в США 68% женщин страдают от изнурительных эффектов остеопороза – заболевания, разрушающего структуру скелета на клеточном уровне. Такие данные предоставил Национальный институт здоровья. Каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина старше 50-ти будет иметь хотя бы один связанный с заболеванием перелом в жизни, уверены ученые.

Специалисты Университета Южной Калифорнии, досконально изучив лекарственную роль аспирина против ослабленных костей, пришли к выводу, что препарат предотвращает разрушение костной ткани и смерть стволовых клеток, формирующих скелет.

Как оказалось, в развитие остеопороза в зрелом возрасте играют ключевую роль T-лимфоциты – типы клеток иммунной системы. Они могут ошибочно атаковать здоровые стволовые клетки, тем самым вредя функции костного мозга. Было установлено, что аспирин блокирует потерю костной массы и плотности костного минерала, контролирует работу Т-лимфоцитов и таким образом защищает организм от структурного ухудшения скелета и от переломов.

К тому же ежедневный прием таблетки аспирина позволяет управлять симптомами гипертонии, но только если она принимается вечером перед сном. Испанские биологи отметили благоприятное воздействие лекарства для понижения артериального давления. Медики считают, что препарат может применяться для предупреждения риска сердечной болезни, удара и других сердечно-сосудистых проблем.

Почему аспирин эффективно работает ночью, а не днём, пока остаётся неясным, но кардиологи Университета Виго предполагают, что его состав способен замедлить производство гормонов и других веществ в организме, вызывающих свёртывание крови, в то время как тело находится в покое. Трёхмесячное исследование включало 244 человека с диагнозом гипертония. Доза аспирина составляла 100 миллиграммов каждую ночь. Учитывая крайнюю простоту такой профилактики, медики надеются, что она станет повсеместной.

newsland.ru