Болезни зубов могут привести к раку

Практически каждый человек мечтает о красивой, здоровой, белоснежной улыбке.

Оно и понятно, ведь здоровые и красивые зубы помогают человеку чувствовать себя более уверенно при общении с окружающими.

Но следить за полостью рта важно еще и потому, что болезни зубов могут спровоцировать развитие многих заболеваний, в том числе и рака.

Японские ученые утверждают, что болезни зубов и их потеря могут спровоцировать развитие трех видов рака.

Ученые из Японии не так давно провели исследования, в ходе которых было установлено, что раковые заболевания, относящиеся к шее, пищеводу и легким, чаще возникают у людей, с различными болезнями зубов.

В исследованиях японских ученых приняло участие 15 тысяч человек, из которых 10 тысяч человек не имели онкологических заболеваний, а остальным пяти тысячам человек был поставлен такой диагноз.

Учеными было подмечено, что люди, у которых имелись заболевания зубов и десен на 140% больше подвергаются риску возникновения рака пищевода.

На 70% у людей с заболеваниями зубов и десен увеличивается риск развития разовых заболеваний шеи и на 55% возрастает риск развития рака легких.

Исследователям также удалось подметить, что риск того, что у человека разовьется раковое заболевание, растет пропорционально количеству зубов, которые человек терял в течение своей жизни.

Врачи объясняют это тем, что полость рта это особая граница между желудочно-кишечным трактом и внешней средой, поэтому, от «погоды» во рту напрямую зависит состояние нашего желудка и кишечника.

Бактериальные инфекции, которые возникают из-за стоматологических заболеваний, разрушают не только зубы, но и влекут за собой развитие рака.