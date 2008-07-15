В Донецкой области до 1 сентября запретили майонез

В Донецкой области в связи с угрозой распространения острых кишечных заболеваний и сальмонеллеза до 1 сентября запрещена реализация в торговой сети салатов, заправленных майонезом и сметаной.

Как сообщили УНИАН в областной санитарно-эпидемиологической службе, распоряжение о запрете подписал главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО.

В распоряжении отмечается, что результаты лабораторных исследований за первое полугодие 2008 года показали, что кулинарная продукция, вырабатываемая в торговой сети, а особенно салаты, вследствие нарушений санитарных норм не отвечает техническим регламентам и по микробиологическим показателям является опасной.

В частности, по данным проверок, кулинарная продукция не отвечает техрегламентам в 16% случаев в Макеевке, в 10,3% - в Донецке, в 5,4% - в Краматорске, в 2,8% - в Мариуполе.

В.ДЕНИСЕНКО отметил, что эпидемическая ситуация в области остается напряженной: за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 3,5 тысячи случаев острой кишечной инфекции и 300 случаев заболеваний сальмонеллезом. Причем более чем 96% случаев кишечной инфекции связаны с реализацией скоропортящихся пищевых продуктов.