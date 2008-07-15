Наш характер влияет на наши болезни

Медики пришли к выводу, что 70% всех заболеваний формируется именно на психосоматической основе. Иными словами, можно сказать, что всем известная фраза: «Все болезни от нервов!», вовсе небезосновательна.

Ученым удалось выяснить, что люди, которые внешне выглядят спокойными, но внутренне не уверены в себе и напряжены, часто страдают запорами. А у детей запоры часто появляются, как проявление протеста. Гиперответственные люди часто страдают язвой желудка. Такие люди часто берут на себя слишком много, но не видят реальной отдачи от своих стараний.

Риск «заработать» инфаркт резко возрастает у людей с ярко выраженными диктаторскими наклонностями. Такие люди зачастую обладают двойственным характером, сочетая жесткость и сентиментальность. Часто такие люди достаточно жестоки к своим близким, но сами страдают от непонимания.

Риск инфаркта возрастает и у людей, которые остро переживают и свои и чужие проблемы. Для тонких и нерешительных натур характерны бронхолёгочные заболевания. Такие люди склонны к самокопанию, не умеют справляться со стрессом, а лишь загоняют его вглубь себя.

В семьях, где наблюдается скрытое противостояние на фоне внешнего благополучия, дети часто страдают астмой. Лидеры по натуре, люди с логическим складом ума, склонны к заболеваниям почек.

Такие люди часто «гасят» свои эмоции, не давая им выйти наружу. Разум у них преобладает над чувствами.

От хронических головных болей часто страдают сильные натуры, которые стремятся все взять на себя и принимают решения не только за себя, но и за других. Достигают поставленную цель с помощью хитрых «лабиринтов», не идут на пролом.