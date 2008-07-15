Самая старшая мама в Украине: киевлянка родила в 57 лет

В воскресенье, 13 июля, в киевском роддоме №2 на улице Мостицкой произошло уникальное событие: 57-летняя женщина родила мальчика. Главврач больницы лично принимавшая роды, Татьяна Пехньо рассказала "Сегодня", что роды прошли успешно: мама чувствует себя превосходно, а ее сын Андрей (вес 3.900) — абсолютно здоровый крепкий мальчуган. Женщине делали кесарево сечение.

По словам главврача, папа того же возраста, что и мама, он находился во время родов в соседней палате: "Мы сразу после родов голенького мальчика отнесли отцу, чтобы он согрел его своим телом. Это делается, чтобы папа передал ребенку свою энергию". Мама же чувствует себя хорошо и с первой минуты начала кормить ребенка грудью. Как ни удивительно, но 57-летняя роженица спокойно, безо всяких осложнений и «сохранений» доносила ребенка, и в конце прошлой недели сама пришла в роддом. Правда, врач отметила, что самая старшая роженица Украины каждый день занимается спортом, не пьет и не курит. «Ну и конечно, большая сила воли и желание иметь этого ребенка».

Гинекологи же утверждают, что риск рожать был очень велик. «Женщина очень рисковала, идя на такой шаг», — говорит акушер-гинеколог ЦРП Подольского района Александра Иванюк. Она советует, если женщина решается рожать в столь позднем возрасте, очень внимательно следить за тем как протекает беременность: постоянно консультироваться со специалистами и принимать витамины для беременных.