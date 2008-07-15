В Черкассах открыли “сенсорную комнату” для детей-инвалидов

14 июля в черкасском Центре реабилитации для детей с особыми потребностями открыли “сенсорную комнату” для детей с нарушенной опорно-двигательной системой, детей-инвалидов и больных ДЦП.

Это мероприятие состоялось в рамках реализации совместного социального проекта городской власти с общественными организациями, в частности, Союзом родителей детей-инвалидов, сообщили в пресс-службе городского председателя Черкасс Сергея ОДАРИЧА.

По его словам, это очередной шаг городской власти, направленный на удовлетворения потребностей той категории жителей города, которые частично ограничены в своих действиях.

"В прошлом году мы открыли библиотеку для слепых в городской общественной организации слепых, – сообщил С.ОДАРИЧ. – В этом году открываем “сенсорную комнату” для детей с ограниченными возможностями. Убежден, что на этом городская власть не остановится. В частности, в наших планах - приобрести два автомобиля для организации в городе “социального такси”, чтобы инвалиды имели возможность свободно передвигаться по городу. На эти цели в бюджете развития заложены 200 тысяч гривен. Кроме того, в прошлом году мы внедрили в жизнь программу “Пространство без барьеров”, благодаря которой на центральных улицах города были обустроены специальные пандусы для инвалидов, которые передвигаются на колясках".

В Черкассах в целом будет функционировать две “сенсорные комнаты”: одна на базе Центра реабилитации для детей с особыми потребностями, вторая – в Сосновском территориальном центре. Общая стоимость одной “сенсорной комнаты” составляет 34 тыс. грн. Установили обе комнаты в Черкассах за счет средств общественных организаций, благотворительных фондов, меценатов и всех небезразличных граждан.

В Центре реабилитации для детей с особыми потребностями преимущественно лечатся дети от 6 до 8 лет. Все услуги предоставляются бесплатно – финансирование происходит за счет городского бюджета.

По словам начальника управления по вопросам социальной защиты горисполкома Наталии ДУТКО, “сенсорная комната” – высококачественное окружение, которое состоит из специальных эффектов, световых трубок, фиброоптических мерцающих волокон, , бассейнов, генераторов запахов, специальной музыки, водных виброзвуковых кроватей, различных световых, звуковых и тактильных настенных панелей.

"Сенсорная комната" на базе черкасского Центра размещается в трех небольших комнатах и имеет два “сухих бассейна” (маленький и большой), “сухой душ” и множество других специальных приспособлений для больных детей, – рассказала Н.ДУТКО. – Вся специфика лечения заключается в том, что, например, в “сухом бассейне”, который наполнен маленькими надувными шариками, ребенок играется, перебирает эти шарики больными ручками. Это развивает как опорно-двигательную систему, так и положительно действует на эмоциональном уровне".

Специалисты убеждены, что пребывание в “сенсорной комнате” способствует улучшению эмоционального состояния ребенка, снижает агрессивность, снимает нервное возбуждение, нормализует сон. Отсутствие опасных предметов, “мягкий” пол и стены дают ребенку ощущения безопасности при передвижении. В условиях этой комнаты можно снимать страхи, невротические состояния, проводить коррекцию поведения. “Сенсорная комната” используется для стимулирования разных функций организма (слуха, зрения, обоняния, двигательных функций, вещания) у детей с ДЦП, психическими нарушениями.

“Сенсорные комнаты” разработали в Голландии в начале 80-х годов XX века.