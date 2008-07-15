В Украине нет сыворотки от укусов змей и пауков

Руководство Донецкой области планирует закупить в Ташкенте сыворотку против укусов ядовитых змей и пауков. Об этом 14 июля сообщил главный санитарный врач Донецкой области Виктор Денисенко.

На сегодня в области нет вакцины, которая бы смогла помочь человеку, укушенному ядовитым пауком или змеей.

"Эта проблема есть не только в Донецкой области, но во всей Украине. У нас нет сыворотки, для того чтобы при укусе вести ее человеку и таким образом уменьшить степень риска для здоровья. Это должно решаться на уровне министерства", - отметил Денисенко.

По его информации, в регионе больше всего змей находится на Азовском побережье, но они есть и в других зонах Донецкой области. "В Першотравневом районе есть Змеиная балка. Там много змей, их находят также на реке Северский Донец", - проинформировал главный санврач.

По его словам, отловом пауков и змей занимаются службы МЧС и коммунальщики. С начала года в Донецкой области отмечены несколько укусов людей ядовитыми пауками и змеями, причем зачастую, люди в тяжелом состоянии попадали в реанимацию.

mignews.com.ua