Интеллект ребёнка зависит не только от образования, а и от питания

Сотрудники Университета Эмори доказали, что если ребёнок с самого раннего возраста получает правильную, обогащённую витаминами пищу, он вырастает умным и здоровым. При этом образование играет только второстепенную роль.

Был проведён эксперимент, в котором приняли участие жители четырёх гватемальских деревень. Впервые интеллектуальные способности испытуемых были протестированы ещё в 70-х годах прошлого века. Итоги эксперимента начали поводить в 2002 году. Все эти годы гватемальцы выбирали различную пищу и успели получить различное образование. Тем не менее, экспертами была прослежена чёткая связь между качеством питания и степенью развития интеллектуальных способностей. Примечательно, что полученное образование повлияло на второй фактор значительно меньше, нежели ежедневный рацион, сообщает MedLinks.ru.

last24.info