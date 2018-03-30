Фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” выделил $ 40 миллионов на борьбу с онкозаболеваниями в Украине

Благотворительный фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” выделит 40 миллионов долларов на борьбу с онкозаболеваниями в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Благотворительного фонда “Развитие Украины” Ринат АХМЕТОВ на презентации нового проекта “Рак излечим. Своевременное выявление и лечение онкологических болезней.”

“В Украине официально зарегистрировано 910 тысяч 267 человек больных раком, каждый год прибавляется еще 160 тысяч, умирает каждый год 90 тысяч,” – отметил Р.АХМЕТОВ. По его словам, в причиной этого являются ограниченные технические возможности украинской медицины.

“В Европе и США больше болеют онкологическими заболеваниями, а умирают меньше. Почему? Потому что там инвестируют огромные средства в раннюю диагностику и эффективное лечение,” – сказал президент фонда “Развитие Украины”.

Р.АХМЕТОВ убежден, что выделив 40 миллионов на борьбу с раком, он поможет улучшить ситуацию с ранней выявляемостью в Украине, что сбережет жизни многих.

“20 миллионов долларов пойдут на Донбасс, 10 миллионов - в Национальный институт рака, еще 10 миллионов на Западную Украину,” – уточнил Р.АХМЕТОВ.

Отвечая на вопрос, почему такая огромная сумма выделяется на борьбу именно с онкологическими заболеваниями, Р.АХМЕТОВ подчеркнул: “Когда раньше я слышал – человек болен раком, считал это безвыходной ситуацией. Но, если первая стадия онкологии вылечивается на 90-100 процентов, вторая – 70-80, а третья – 30-35, наша задача инвестировать деньги в раннюю диагностику”.

Председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА отметила, что такого высокотехнологического оборудования, которое будет закуплено за деньги Благотворительного фонда Рината Ахметова “Развитие Украины”, в нашей стране еще не было.

“Это – два аппарата ПЭТ (позитронной эмиссионной томографии – авт.). Один позитронный эмиссионный томограф будет размещен в Национальном институте рака в Киеве и будет предназначен для бесплатного обслуживания наших граждан со всех регионов страны, второй – в Донбассе для медицинского обслуживания жителей Юга и Востока Украины,” – сказала Т.БАХТЕЕВА.

Также, по ее словам, будет закуплен кибер-нож для Донецкого областного противотуберкулезного диспансера, с помощью которого будут внедрять безоперационные методы лечения, для Западной Украины приобретут аппараты МРТ, компьютерный томограф и линейный ускоритель, которого нет в этом регионе.

Т.БАХТЕЕВА, подчеркнула, что ПЭТ – оборудование, которое является золотым стандартом в лечении онкологических заболеваний во всем мире.

“Например, сегодня в Америке – 2 тысячи аппаратов ПЭТ, в Европе в целом их около – 800, в одной Москве их 15. Украина же не имеет ни одного аппарата ПЭТ,” – заметила Т.БАХТЕЕВА.

Директор Национального института рака, профессор Игорь ЩЕПОТИН поблагодарив Рината Ахметова за его благотворительную деятельность, подчеркнул что “имея такое оборудование мы сможем реально изменить ситуацию с онкологическими заболеваниями в Украине за достаточно короткое время”.

Обратившись ко статистике он отметил, что “заболеваемость и смертность в нашей стране – самая высокая в Европе, результаты по выживаемости в 2,5 раза хуже, чем в других странах”.

И.ЩЕПОТИН считает, “мы отстаем не по качеству хирургического лечения, а потому, что наша материально-техническая база не в состоянии обеспечить необходимый объем помощи современного уровня”. Он уверен, что уже через полтора года, благодаря суперсовременной медицинской технике, можна будет говорить о положительных результатах.

На вопрос журналистов о том, когда будет закуплено оборудование и начнет работать высокотехнологическая медицинская аппаратура, Р.АХМЕТОВ ответил: “Я хотел бы, чтобы этот бюджет был освоен уже завтра. Я бы дал 50 миллионов, если бы техника уже завтра смогла бы спасать людей”.

В свою очередь И.ЩЕПОТИН отметил, что для него, как для руководителя медицинского института, эта ситуация довольно непривычна.

“До сих пор я бывал только в ситуации, когда приходилось ходить по инстанциям и выбивать деньги. Тут же прямо противоположные взаимоотношения – из нас выбивают, чтобы это было быстрее,” – заметил директор Национального института рака.

Он сообщил, что уже проведены переговоры с проектировщиками и поставщиками.

“Наши предварительные расчеты показывают, что ровно через год мы сможем принимать первых пациентов,” - сказал И.ЩЕПОТИН.