В Донецкой области из 89 пляжей купание разрешено только на 10

В Донецкой области только на 10 из 89 общественных пляжей, расположенных на берегу Азовского моря, рек и внутренних водоемов, разрешено купание областной санитарно-эпидемиологической станцией.

Об этом сообщила вчера на заседании Донецкого областного совета по вопросам безопасной жизнедеятельности населения заместитель главного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

По ее словам, «из 89 общественных пляжей: 15 морских, 16 речных, 58 – на водохранилищах местного значения, сегодня только 10 - официально открыты для купания». Л.ГУСЕВА отметила, что «открыты 5 общественных пляжей в Новоазовском районе, 3 пляжа - в Мариуполе, 1 пляж - в Волновахском районе и 1 – в Ясиноватском районе, во всех остальных водоемах Донецкой области купаться нельзя». Она объяснила, что, органами местной власти, согласно постановлению Кабинета министров, на каждое место отдыха должен быть оформлен так называемый паспорт, заверенный подписями соответствующих ответственных лиц, в том числе и врачами санстанции. В настоящее время в Донецком регионе только 10 мест общественного отдыха имеют этот документ.

По ее словам, «каждая вторая проба воды Азовского моря не соответствует санитарным нормам по химическим показателям, из них в черте города Мариуполя 100% проб фиксируют отклонения по химическим показателям». Так, в воде отмечается «превышение концентрации взвешенных веществ нефтепродуктов». Также по микробиологическим показателям воды второй категории каждая третья проба - с отклонениями по санитарным нормам.

Кроме того, Л.ГУСЕВА сказала, что при «микробиологических исследованиях в воде донецких водоемов обнаруживается высокое содержание кишечной палочки».

«Во внутреннем водоеме, так называемом Донецком море, индекс, соответствующий количеству кишечной палочки при норме 5 тысяч равен 70 тысячам, в реке Кальмиус – от 70 до 240 тысяч при норме 5 тысяч , а в пруду Кирша – 24 тысячи», - сообщила врач.

Врачи санстанции в этом году исследовали воду на холеру – было взято 817 проб воды, из них в 35% случаях выявлен холероподобный вибрион, возбудители холеры не выявлялись, сообщила Л.ГУСЕВА и уточнила, что «в воде пресных водоемов - в 57,7% высевается холероподобный вибрион, в морской воде – в 58% случаев».

Л.ГУСЕВА акцентировала, что те предписания врачей санитарно-эпидемиологической службы, которые были направлены в органы местной власти «в 90% в части улучшения качества воды в летний период для купания жителей Донецкой области, не выполнены».