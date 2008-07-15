Без термальной воды в офисе не обойтись

Косметологи утверждают, что в летний период коже просто необходим освежающий душ. Поэтому, каждой женщине просто необходимо носить в своей сумочке бутылочку термальной воды. Некоторые фирмы выпускают термальную воду в виде спреев. Такая вода используется для увлажнения и освежения кожи в течение всего дня. Несомненным преимуществом такой воды является то, что макияж от такого «душа» не только не испортится, а только укрепиться.

Регулярное применение термальной воды способствует регенерации клеток, а, кроме того, препятствует углублению морщин. Конечно, термальная вода не подходит для глубокого увлажнения кожи, но зато поможет снять ощущение сухости и стянутости.

Использовать спрей очень просто. Распыляете его на кожу на расстоянии 15-20см несколько раз в день. В зависимости от уровня дисперсии влагу будет необходимо промокнуть через 30 секунд салфеткой, либо она сама моментально впитается.

Без термальной воды просто не обойтись во время перелета. Дело в том, что воздух в самолете очень сухой и спасти кожу от чрезмерного пересыхания, можно только нанеся перед полетом увлажняющий крем и в течение всего перелета используя термальную воду.

Не обойтись без этого средства и в офисе. Воздух в таких помещениях, как правило, также очень сухой, пропущенный через кондиционер и смешанный с пылью.

При работе с компьютером очень важно при возникновении ощущения стянутости кожи сразу воспользоваться термальной водой. С помощью термального спрея можно значительно улучшить состояние при климактерических приливах, при которых жар ощущается не только снаружи, но и внутри.

Летом термальный спрей можно использовать не только как средство помогающее освежить и закрепить макияж, но и как основу под макияж.