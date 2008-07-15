Главный санврач Донецкой области: вакцина от кори и краснухи сохраняется с нарушениями

Главный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО призвал устранить на местах нарушения условий хранения вакцины от кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера на заседании Донецкого областного совета по вопросам безопасной жизнедеятельности населения, В.ДЕНИСЕНКО сообщил, что за хранением вакцины от кори и краснухи «сейчас установлен контроль». В то же время он отметил, что проверкой «выявлено целый ряд нарушений условий ее хранения». «Холодильники не выдерживают, устаревшие... Температура не соблюдается, вакцина находится при температуре +16, 17 и даже 20 градусов», - отметил главврач.

«Поэтому я хочу сейчас обратить внимание на этот вопрос. Там, где она находится в лабораториях или поликлиниках, решите вопрос о переводе вакцины в те условия, где температурный режим будет соблюдаться. Решайте вопрос на месте», - сказал В.ДЕНИСЕНКО, обращаясь к присутствующим на заседании представителям органов местного самоуправления.