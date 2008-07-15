Скоро мы сможем жить и быть здоровыми 100 лет

Через 10-15 лет появятся таблетки, прием которых позволит людям жить минимум до 100 лет и дольше, сохраняя при этом крепкое здоровье и ясный рассудок. С таким прогнозом выступил доктор Том Перлс. Он возглавляет группу ученых, проводящих в штате Нью-Гэмпшир исследовательскую работу под названием "Сентенариан стади" с целью выявить факторы, гарантирующие человеку долгую и здоровую жизнь.

"Это как выиграть в лотерею. Вместо одного-двух номеров Вам надо правильно отгадать семь номеров", - отметил доктор Перлс в интервью телекомпании Си-эн-эн. Основное внимание он и его помощники уделяют изучению образа жизни и персональных данных долгожителей. Среди участников программы "Сентенариан" - 113-летняя Мэри Джо Рей, занимающая 12-ю строку в мировом списке самых старых жителей планеты. Ученые выяснили, что она принадлежит к исключительно редкой категории людей, от природы наделенных особым "супергеном". При отсутствии вредных привычек он практически гарантирует человеку здоровую жизнь до 110 лет и дольше, причем передается по наследству. "Носители такого гена встречаются один раз на 7 млн человек", - отметил Перлс.

По его словам, и обычному человеку в принципе ничего не мешает жить до 80 лет, но в современном мире слишком рано начинают развиваться сердечно- сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и иные хвори. Они-то как раз и создают основные проблемы. Можно, конечно, поддерживать здоровый образ жизни, но он не обеспечивает возможность дотянуть хотя бы до ста лет. А "суперген" замедляет естественный процесс старения организма и защищает его от заболеваний, присущих в старости, подчеркивает Перлс.

Пока чудо-таблетка разрабатывается, доктор советует желающим дожить до 100 лет "не курить, не пить много алкоголя, контролировать вес, регулярно выполнять физические упражнения и не поддаваться стрессу". Рецептом долголетия Мэри Джо Рей стало регулярное "употребление молока и отсутствие волнений", уверена внучка долгожительницы Кэтрин Рей.

ami-tass.ru