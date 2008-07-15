В Саудовской Аравии разделили сиамских близнецов

В Медицинском центре имени короля Абдель Азиза в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла операция по разделению трехмесячных сиамских близнецов из Марокко. Хирургическое вмешательство, продолжавшееся около восьми часов, прошло успешно, сообщает эмиратская газета "The National".

Сиамские близнецы Сафа и Маруа родились сросшимися в районе живота и нижней части груди. Девочки были соединены в районе кишечника и имели одну печень на двоих. Их разделение стало возможным благодаря помощи саудовского короля, оплатившего все расходы по проведению вмешательства.

В операции, прошедшей в субботу, принимали участие 17 врачей. Руководивший бригадой хирургов Абдула Рабех (Abdullah al Rabeeah) больше всего опасался за состояние здоровья Маруа, страдающей тяжелым врожденным пороком сердца. Тем не менее, операция прошла без осложнений и закончилась даже раньше запланированного времени.

В настоящее время девочки находятся в реанимации. Спустя сутки после операции состояние Сафы стабилизировалось, ребенок уже открыл глаза. Состояние ее сестры Маруа, страдающей заболеванием сердца, остается критическим, сообщили врачи.

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