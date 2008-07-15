Быть оптимистом полезно для здоровья
Но эта закономерность верна только для мужчин
Университет РочестераUniversity of Rochester Medical Center подтвердил старую истину, что оптимистический настрой позитивно влияет на здоровье. Однако эта закономерность верна только для мужчин.
Вывод о благотворном воздействии оптимизма был сделан после опроса примерно 3 тыс. человек в возрасте 35-75-ти лет, которые ранее никогда не жаловались на проблемы с сердцем. В 1990 году всех их попросили оценить шансы на то, что в течении ближайших пяти лет они переживут инфаркт.
Как оказалось, мужчины необъективно оценивают свое состояние. Так, ошибались половина представителей сильного пола, которые заявили, что их шансы на инфаркт являются низкими - медицинское обследование показало, что их шансы оцениваются, как "средние" или "высокие". Женщины продемонстрировали намного более высокое качество оценок.
В 2007 году была проведена проверка старых анкет и выяснена судьба людей, опрошенных и обследованных полтора десятилетия назад. Как оказалось, мужчины, которые переоценивали свое состояние (то есть, проявляли больший оптимизм), в три раза реже погибали в результате сердечных приступов, чем те, кто оценивал его объективно или недооценивал.
Детальное описание исследования опубликует журнал Annals of Family Medicine.