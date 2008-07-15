Быть оптимистом полезно для здоровья

Университет РочестераUniversity of Rochester Medical Center подтвердил старую истину, что оптимистический настрой позитивно влияет на здоровье. Однако эта закономерность верна только для мужчин.

Вывод о благотворном воздействии оптимизма был сделан после опроса примерно 3 тыс. человек в возрасте 35-75-ти лет, которые ранее никогда не жаловались на проблемы с сердцем. В 1990 году всех их попросили оценить шансы на то, что в течении ближайших пяти лет они переживут инфаркт.

Как оказалось, мужчины необъективно оценивают свое состояние. Так, ошибались половина представителей сильного пола, которые заявили, что их шансы на инфаркт являются низкими - медицинское обследование показало, что их шансы оцениваются, как "средние" или "высокие". Женщины продемонстрировали намного более высокое качество оценок.

В 2007 году была проведена проверка старых анкет и выяснена судьба людей, опрошенных и обследованных полтора десятилетия назад. Как оказалось, мужчины, которые переоценивали свое состояние (то есть, проявляли больший оптимизм), в три раза реже погибали в результате сердечных приступов, чем те, кто оценивал его объективно или недооценивал.

Детальное описание исследования опубликует журнал Annals of Family Medicine.

newsland.ru