Ученые: Крепкий сон улучшает память

Как полагают ученые, одним из лучших способов улучшить память может быть крепкий ночной сон.

В результате исследований установлено, что качество ночного отдыха имеет большое значение для функционирования мозга на следующий день.

Крепкий сон делает более прочными связи между нервными клетками мозга, которые, в свою очередь, играют ключевую роль в процессах изучения и запоминания.

Исследование проводилось специалистами Женевского университета.

Ученые работали с группой добровольцев, которые должны были изучить новый навык (например, повторение пути объекта на экране компьютера при помощи джой-стика) или запомнить картинку.

После этого часть участников эксперимента спала в течение восьми часов, а другие не спали совсем или могли прилечь отдохнуть лишь на короткое время.

На следующий день им предлагалось повторить заученный навык или воспроизвести картинку. При этом специалисты проводили сканирование мозга участников эксперимента.

Те, кому удалось выспаться, демонстрировали лучшие результаты, и их мозг функционировал лучше.

Руководитель проекта Софи Шварц полагает, что сон имеет консолидирующий эффект на заученный материал и укрепляет ассоциативные связи.

При этом Софи Шварц отмечает, что пока не удалось выяснить, сколько часов сна имеют оптимальный эффект для памяти.

"Мы хотим понять, какие процессы задействованы в запоминании и воспроизведении, и попытаться воздействовать на них", - говорит Софи Шварц.

Ночь - время сортировки

По словам Нила Стэнли, британского специалиста в области сна, результаты исследований подчеркивают важность полноценного сна ночью.

При этом, согласно результатам проведенных в Великобритании опросов, лишь каждый пятый британец спит по восемь часов в сутки.

"Сон - это не потерянное время, он имеет важнейшее значение для процессов запоминания и изучения, - подчеркивает Нил Стэнли. - В течение дня мы получаем новую информацию, а ночью мы ее сортируем".

"Люди жалуются, что им не хватает времени поспать, но в нашем обществе с беспрерывным потом информации мы должны уделять большее внимание сну", - Нил Стэнли.

news.bbc.co.uk