В украинских яйцах, поставляемых в Израиль, сальмонеллу не нашли

«Израильская сторона дала задачу максимально быстро открыть рынок яиц», - сказал он.

«Ни израильская сторона, ни украинская не подтвердили сальмонеллу в украинских яйцах. Украинские яйца являются чистыми и здоровыми», - добавил Павленко.

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Министр отметил, что украинские предприятия уже готовы возобновить поставки. Однако рынок останется закрытым до соответствующего распоряжения об открытии со стороны израильских ветеринарных ведомств.

«С нашей стороны есть готовность хоть с понедельника, сейчас вопрос к израильским санитарам и фитосанитарам, когда они будут готовы открыть рынок», - добавил Павленко.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Министерство сельского хозяйства Израиля приостановило поставки яиц украинского производства в связи с подозрениями о наличии в продукции бактерии сальмонеллы. Экспорт был приостановлен на время проведения необходимых исследований.

Украина предложила Израилю лабораторно проверять каждую партию поставляемых яиц для снятия опасений и ограничений после инцидента.

В январе после проведенных министерством исследований Павленко отметил, что украинская продукция не была заражена сальмонеллой.