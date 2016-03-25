В ВР направлена новая редакция "О детском питании"

«Минагропрод держит на особом контроле вопросы развития отрасли детского питания. Следовательно, с целью упрощения ведения бизнеса Минагропрод привлек широкий круг специалистов и подготовил новую редакцию Закона Украины «О детском питании». Документ был одобрен на заседании Кабинета министров и направлен на рассмотрение в Верховную Раду», - цитирует Ковалеву пресс-служба.

Пресс-служба сообщила, что, по данным Национальной ассоциации производителей детского питания, молочно-консервной и соковой продукции «Укрконсервмолоко», более 80% внутреннего спроса на продукты детского питания удовлетворяется за счет продукции отечественного производства. Инвестиционная привлекательность отрасли подтверждается прежде всего строительством и реконструкцией в прошлом году пяти заводов по производству детского питания.

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Законопроект «О детском питании» зарегистрирован в Верховной Раде Украины 22 января 2016 года под №3808. Главной целью законопроекта является упрощение ведения бизнеса в области детского питания - для этого, в частности, в новой редакции закона исключена рудиментарная норма о получении статуса специальной сырьевой зоны для производства детского питания. Однако, как отмечают в Минагропроде, это не означает ослабления контроля за безопасностью продукции, поскольку законопроектом определено, что центральный орган исполнительной власти, формирующий и реализующий политику в сфере здравоохранения, определяет требования к сырью, которое может использоваться при производстве детского питания.

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По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, на сегодня доля детского питания отечественного производства в структуре потребления украинцев занимает около 75%, в том числе по молочным и кисломолочным продуктам - более 95%.

В Украине работает 13 предприятий, занимающихся производством детского питания, при этом только три из них имеют отдельные мощности по производству данной продукции – «Яготинское для детей» (пгт. Згуровка, Киевская область), «Данон» (г. Кременчуг) и «Вимм-Билль-Данн» (г. Вишневое, Киевская область).