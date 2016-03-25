На Харьковщине зафиксирован случай сибирской язвы - ГосСЭС

С целью выявления источника инфекции, причин заражения, возможных факторов передачи возбудителя СЭС в Харьковской области для лабораторных исследований отобраны необходимые образцы, исследования продолжаются.

В очаге организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Специалисты ветеринарной службы по адресам проживания контактных лиц изъяли остатки туши животного, которую вместе с инвентарем сожжены во дворе. В населенном пункте организованы ветеринарные карантинные мероприятия. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение и назначено антибиотикопрофилактику, по состоянию на 23 марта все люди здоровы.

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Госсанэпидемслужба сообщает, что больные сибирской язвой животные заразны во время периода болезни, выделяют возбудитель во внешнюю среду с мочой, фекалиями, молоком, кровянистыми выделениями. После их гибели заразными могут быть все органы и ткани, в том числе кожа, шерсть, кости, рога, копыта, кровь.

Продукция, которая продается в магазинах и на рынках проходит обязательный контроль. Покупая же продукты в несанкционированных местах, с рук, или же у соседей или знакомых нельзя быть уверенным в ее качестве и безопасности.

В Украине среди людей последний случай заболевания сибирской язвой был зарегистрировано в 2012 году. Всего за период с 1995 по 2015 годы на территории Украины было зарегистрировано 83 случая заболеваний людей. Наиболее неблагополучной эпидемическая ситуация была в 1997 году, когда зарегистрировано 38 случаев заболеваний и в 1999 году – 14 случаев. Основными причинами возникновения заболевания людей были грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил содержания, убоя, реализации мясной продукции, без соответствующей санитарно-ветеринарной экспертизы.

В Украине неблагоприятный прогноз в отношении сибирской язвы, поскольку на территории страны насчитывается 13,5 тыс. стационарно-неблагополучных пунктов. Поэтому животноводческая продукция проходит тщательный контроль перед попаданием в торговой сети.

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Сибирская язва (Anthrax) - особо опасная острая инфекционная болезнь из группы бактериальных зооантропонозов, обуславливает спороносною палочкой сибирской язвы. Заражение человека сибирской язвой возникает в результате проникновения возбудителя через поврежденную кожу (царапины, ссадины, мелкие порезы) и слизистые оболочки при уходе за больными животными, вскрытии трупов, снятии кожи, разработке туш больных животных. Заражение возможно при соприкосновении с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых. Не исключается заражение через загрязненные возбудителем почву или предметы.

Передача сибирской язвы от больного человека здоровому не зафиксирована. Больной язвой человек - это "биологический тупик".