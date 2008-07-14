Дети из оздоровительного лагеря попали в больницу

13 июля в Ивано-Франковской области 6 воспитанников детского оздоровительного лагеря “Дружба”, что в селе Малая Турья Долинского района, госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом “гастроэнтероколит; токсическая инфекция”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил и.о. главного санитарного врача Долинского района Михаил ПЕТРУШКА.

Он уточнил, что 4 детей попали в реанимационное отделение Долинской районной больницы, 2 - в инфекционное.

“Пока что говорить, является ли это пищевым отравлением, официальных медицинских подтверждений нет”, - отметил и.о. санитарного врача района. По его словам, “окончательную причину инфекции будем знать через три дня - по результатам анализов тех детей, которые лежат в больнице”.

Он также сообщил, что еще в субботу вечером, 12 июля, дети жаловались на боли в животе. Вчера детей и весь персонал дополнительно обследовала бригада педиатров из района. “Отобраны пробы продуктов питания из местной столовой», - добавил М.ПЕТРУШКА.

В оздоровительном лагере “Дружба” отдыхают 398 детей. Стоимость одной путевки – 1 тыс. 440 грн.