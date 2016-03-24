АМКУ прекратил рассмотрение жалоб компании "Лекарства Украины"

«Прекращено рассмотрение жалобы ГАК «Лекарства Украины», - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, АМКУ принял соответствующее решение в связи с отзывом компанией жалоб на медучреждения в Николаевской, Киевской и ряде других областей. В то же время коллегия Комитета отказала в удовлетворении жалоб компании на медучреждения в Тернопольской, Черкасской, Винницкой, Закарпатской областях.

Читайте такжеАМКУ рассмотрит жалобы компании "Лекарства Украины" на незаконные закупки медикаментов

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года компания «Лекарства Украины» пожаловалась в АМКУ на ряд медучреждений в Донецкой, Хмельницкой, Черкасской, Киевской, Николаевской, Харьковской, Тернопольской и Винницкой областях. На время рассмотрения жалоб процесс закупки медикаментов в указанных учреждениях был приостановлен.

Государственная акционерная компания «Лекарства Украины» занимается разработкой балансов государственных ресурсов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, пополнением госрезерва лекарственных средств на случай стихийного бедствия, катастроф, эпидемических заболеваний, а также импортом и реализацией на внутреннем рынке наркотических, психотропных лекарственных средств и прекурсоров, участвует в закупке медикаментов, медизделий для государственных, региональных и местных потребностей.