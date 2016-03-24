АМКУ прекратил рассмотрение жалоб компании "Лекарства Украины"
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) прекратил рассмотрение некоторых жалоб украинской государственной акционерной компании «Лекарства Украины» по поводу нарушения законодательства рядом украинских медучреждений во время проведения закупок лекарств и медицинских изделий, сообщила пресс-служба АМКУ.
АМКУ прекратил рассмотрение некоторых жалоб компании «Лекарства Украины» на незаконные закупки медикаментов / Фото: УНИАН
«Прекращено рассмотрение жалобы ГАК «Лекарства Украины», - говорится в сообщении.
Согласно данным пресс-службы, АМКУ принял соответствующее решение в связи с отзывом компанией жалоб на медучреждения в Николаевской, Киевской и ряде других областей. В то же время коллегия Комитета отказала в удовлетворении жалоб компании на медучреждения в Тернопольской, Черкасской, Винницкой, Закарпатской областях.
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Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года компания «Лекарства Украины» пожаловалась в АМКУ на ряд медучреждений в Донецкой, Хмельницкой, Черкасской, Киевской, Николаевской, Харьковской, Тернопольской и Винницкой областях. На время рассмотрения жалоб процесс закупки медикаментов в указанных учреждениях был приостановлен.
Государственная акционерная компания «Лекарства Украины» занимается разработкой балансов государственных ресурсов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, пополнением госрезерва лекарственных средств на случай стихийного бедствия, катастроф, эпидемических заболеваний, а также импортом и реализацией на внутреннем рынке наркотических, психотропных лекарственных средств и прекурсоров, участвует в закупке медикаментов, медизделий для государственных, региональных и местных потребностей.