АМКУ прекратил рассмотрение жалоб компании "Лекарства Украины"

11:46, 24 марта 2016
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) прекратил рассмотрение некоторых жалоб украинской государственной акционерной компании «Лекарства Украины» по поводу нарушения законодательства рядом украинских медучреждений во время проведения закупок лекарств и медицинских изделий, сообщила пресс-служба АМКУ.

деньги лекарства / Фото: УНИАН

«Прекращено рассмотрение жалобы ГАК «Лекарства Украины», - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, АМКУ принял соответствующее решение в связи с отзывом компанией жалоб на медучреждения в Николаевской, Киевской и ряде других областей. В то же время коллегия Комитета отказала в удовлетворении жалоб компании на медучреждения в Тернопольской, Черкасской, Винницкой, Закарпатской областях.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года компания «Лекарства Украины» пожаловалась в АМКУ на ряд медучреждений в Донецкой, Хмельницкой, Черкасской, Киевской, Николаевской, Харьковской, Тернопольской и Винницкой областях. На время рассмотрения жалоб процесс закупки медикаментов в указанных учреждениях был приостановлен.

Государственная акционерная компания «Лекарства Украины» занимается разработкой балансов государственных ресурсов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, пополнением госрезерва лекарственных средств на случай стихийного бедствия, катастроф, эпидемических заболеваний, а также импортом и реализацией на внутреннем рынке наркотических, психотропных лекарственных средств и прекурсоров, участвует в закупке медикаментов, медизделий для государственных, региональных и местных потребностей.

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