Всемирный день борьбы с туберкулезом: наиболее уязвимая группа - дети

ВОЗ и партнеры содействуют развитию диалога и сотрудничества, которые по-новому объединяют индивидуумов и сообщества, чтобы положить конец эпидемии туберкулеза.

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Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается каждый год 24 марта. Это дает возможность повысить информированность об огромном бремени этой болезни. Учитывая, что ежегодно происходит полтора миллиона случаев смерти, туберкулез является самой смертоносной инфекционной болезнью в мире. Туберкулез, двойная инфекция туберкулез и ВИЧ и туберкулез с множествнной лекарственной устойчивостью представляют угрозу для развития и глобальной безопасности в области здравоохранения. Этот день также позволяет обратить внимание на более энергичные глобальные усилия, предпринимаемые в рамках Целей устойчивого развития, для ликвидации эпидемии туберкулеза к 2030 году.

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Украина относится к странам с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.В 1995 году, по критериям ВОЗ, в Украине была объявлена эпидемия туберкулеза. На сегодняшний день эпидемия туберкулеза в Украине преодолена, но наша страна относится к государствам с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. К сожалению, истинного показателя заболеваемости туберкулезом мы не имели и не имеем, потому что определенное количество больных туберкулезом не выявляется. Если посмотреть на данные официальной статистики, то сегодня мы имеем уменьшение заболеваемости по сравнению с 2013 годом (в 2013 году этот показатель был 67,9 на 100 тысяч населения, в 2014 году - 59,5 на 100 тысяч населения).

В последнее время проблема усугубилась ВИЧ-ассоциированным туберкулезом: среди больных туберкулезом много ВИЧ-инфицированных и наоборот. Способствует процветанию туберкулеза и диабет. Больные диабетом относится к группе риска в отношении туберкулеза.

Туберкулез в основном передаться воздушно-капельным путем. По данным мировой литературы, среди больных туберкулезом, которые не выделяют и никогда не выделяли бактерий туберкулеза (так называемая закрытая форма), они являются источником инфицирования здоровых людей в 70% случаев. Больной туберкулезом человек, независимо от того, выделяет он микобактерии или нет, является источником инфицирования окружающих.

Проблемами во фтизиатрической службе останутся своевременное выявление туберкулеза и эффективное лечение. Наиболее уязвимой группой являются дети, и здесь важна первичная профилактика туберкулеза - вакцинация вакциной БЦЖ в период новорожденности.