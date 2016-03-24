Кабмин принял постановление о реимбурсации стоимости препаратов инсулина

Соответствующее постановление «Об утверждении Порядка возмещения стоимости препаратов инсулина» принято Кабинетом Министров Украины на выполнение постановления КМУ от 5 марта 2014 года № 73 «Вопросы реализации пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на препараты инсулина».

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Постановление позволит ввести механизм возмещения стоимости препаратов инсулина аптечным учреждениям за отпущенные ими больным диабетом препараты инсулина. Возмещение будет осуществляться на уровне утвержденной МОЗ Украины референтной цены (цены возмещения) на лекарственное средство, с учетом надбавок, налогов и сборов.

Расходы, связанные с отпуском препаратов инсулина, будут осуществляться за счет целевых расходов местных бюджетов на бесплатное обеспечение такими препаратами лиц, больных диабетом.

Процедура реимбурсации стоимости лекарственных средств аптечным учреждениям будет осуществляться на рецептурной основе отпуска препаратов и является общепринятой практикой обеспечения лекарственными средствами амбулаторных пациентов в европейских странах.

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По состоянию на 1 января 2016 года по данным Центра медицинской статистики Министерства охраны здоровья Украины в стране зарегистрировано 1 223 604 больных сахарным диабетом (без учета данных Автономной Республики Крым, м. Севастополя и территории Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Украине). Из них более 200 000 пациентов являются инсулинозависимыми.