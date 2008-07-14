Разгрузите свой организм

Разгрузочные дни помогают нашему организму отдохнуть от привычного объема пищи и даже сбросить немного веса. А уж как полезно проводить такие дни перед или после обильных застолий, или же в летнюю жару, когда перегрузка желудка абсолютно ни к чему хорошему не приводит. Если вы будете устраивать себе фруктово-овощные дни раз в неделю, то вы почувствуете себя значительно легче.

Мы хотим предложить вашему вниманию три варианта таких разгрузок, которые вы можете суммировать, тем самым, устроив себе краткосрочную диету, что позволит вам за три дня попрощаться с килограммом веса, а то и полутора. Эффект будет значительнее, если добавить к такой диете еще и физические нагрузки.

День первый: одна среднего размера груша, по два огурца и помидора, вот что будет составлять ваш дневной рацион. Этот набор продуктов следует разделить на три-четыре приема пищи, которые должны проходить через каждые четыре-шесть часов.

Если же терпеть голод становится совсем тяжело, то можно к этому рациону добавить сто граммов черного хлеба. А вот выбор напитков более разнообразен, вы можете себе позволить минеральную воду, натуральные свежевыжатые соки или зеленый чай без добавления сахара.

День второй. Ваше меню в этот день включает в себя лишь морковно-яблочный салат, который очень прост в приготовлении. Для этого лишь надо натереть на терке морковь и яблоки по три штуки, а заправить салат следует одной столовой ложкой меда. Съесть это блюдо можно за два-три приема, добавив к нему сто граммов черного хлеба, или одно яйцо, сваренное вкрутую. Напитки те же, что и в предыдущем дне.

День третий. На завтрак можно употребить один апельсин или грейпфрут.

На обед два банана и пятьдесят граммов сыра твердых сортов. На ужин приготовьте себе салат: триста граммов белокочанной капусты, один болгарский перец, одна столовая ложка растительного масла. Набор напитков не меняется. Любой из предложенных вариантов может применяться, как отдельный разгрузочный день, а может в комплексе, в качестве диеты.

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