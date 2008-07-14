Как защитить волосы от солнца

Даже в домашних условиях можно делать маски для волос, которые помогут защитить волосы от солнца и восстановить уже пострадавшие. Ниже приведены несколько рецептов для всех типов волос, которые помогут вашим волосам оставаться красивыми и здоровыми даже под палящими солнечными лучами.

Если у вас нормальные волосы, то воспользуйтесь таким средством. Для его приготовления вам потребуется растереть 1 сырой желток, после чего, добавить к нему 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку оливкового масла, а также 1 чайную ложку вишневого сока. Все ингредиенты следует тщательно перемешать между собой, после чего, готовую маску нужно нанести на волосы и оставить на 20 минут.

По истечении этого времени смойте маску теплой водой.

Для сухих волос хорошо подойдет такая маска. Для ее приготовления смешайте половину столовой ложки миндального масла, 1 столовую ложку лукового сока, 1 столовую ложку огуречного сока. Смесь вотрите в кожу головы и распределите по всей длине волос. Оставьте маску на 5 минут, а по истечении этого времени вымойте голову мягким шампунем, после чего, промокните волосы и дайте им высохнуть без использования фена.

Если у вас жирные волосы, то лучше всего делать такую маску. В один литр кипящей воды всыпьте 2 столовые ложки измельченных листьев мяты, 2 столовые ложки отрубей, половину столовой ложки измельченных листьев мелиссы. Накройте средство крышкой и на слабом огне прокипятите в течение 10 минут. По истечении этого времени в отвар необходимо добавить 1 чайную ложку поваренной соли, после чего, прокипятить еще в течение 5 минут. По истечении этого времени отвар нужно процедить и дать остыть, после чего, использовать его вместе шампуня при мытье головы. Вотрите отвар в кожу головы, распределите по всей длине и оставьте на 2-3 минуты, после чего смойте теплой водой, а затем ополосните прохладной.

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