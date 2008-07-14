Справиться с усталостью помогут народные средства

Большинство людей находится в состоянии физического и умственного переутомления из-за постоянного недосыпания, чрезмерных нагрузок в течение длительного времени, недостаточного отдыха. Справиться с усталостью помогут средства народной медицины.

Средство 1. Для приготовления этого средства вам потребуется 150 г корневищ имбиря залить 0,8 л водки и настаивать в течение 2 недель, периодически встряхивая.

По истечении этого времени настой нужно процедить, а остаток отжать. Настойку следует принимать 2 раза в день по 1 чайной ложке, запивая водой или сухим вином.

Средство 2. Приготовьте смесь из 250 г майского меда, 350г кагора, а также 150г сока из листьев 3-5 летнего алоэ. До того как срезать листья, растение нельзя поливать в течение 3-5 дней, а после того, как листья будут срезаны, их необходимо подержать 7-8 дней в темном холодном месте. Полученную смесь нужно настоять в течение недели в холодильнике, периодически встряхивая. Настой принимают за полчаса еды 3 раза в день по 1 столовой ложке.

Средство 3. Приготовьте отвар корней девясила. Для этого вам потребуется половиной стакана воды залить 15 г сухих измельченных корней девясила и варить в течение получаса. По истечении этого времени отвар следует процедить, добавить половину стакана сахара и нагреть до полного растворения, после чего, смешать полученную смесь с 0,5 л водки. Доведите средство до кипения и охладите. Ежедневно необходимо принимать по 50 г наливки.

Средство 4. Смешайте 1 столовую ложку меда с 1 столовой ложкой измельченного корня девясила и залейте смесь 0,7 л кагора или портвейна. Варите средство в течение 10 минут, а по истечении этого времени дайте средство настояться до охлаждения и процедите. Принимайте 2-3 раза в день после еды по 50 мл.

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