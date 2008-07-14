За полгода украинцы усыновили 1010 детей

По итогам первого полугодия гражданами Украины усыновлено 1010 детей-сироты и детей, лишенных родительской заботы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом сегодня поинформировал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, подытоживая первые данные работы в рамках программы поддержки национального усыновления.

По его данным, в то же время, за 6 месяцев текущего года иностранцами усыновлены 629 детей.

Министр напомнил, что 2008 год в Украине провозглашен Годом поддержки национального усыновления и других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Ю.ПАВЛЕНКО назвал "большим прогрессом" такой результат усыновления за полгода.

"В предыдущие годы усыновление иностранцами украинских детей существенно преобладало над усыновлением самими украинцами. В 2006 эта цифра составляла 1417, в 2007 – 1477 детей. Если темпы первого полугодия сохранятся, результат в этом году достигнет свыше 2 тысяч. Это значит, что на 600 деток больше, чем в прошлом году, получат новые семьи", - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.