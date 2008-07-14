Рак: еще не излечим, но уже не приговор

1971 год считается знаковым в истории борьбы с онкозаболеваниями, так как именно тогда президент США Ричард Никсон объявил войну раку. Немногим менее 100 млрд. долл., выделенных с тех пор на борьбу с этим страшным заболеванием, считаются примером одних из наименее эффективных инвестиций. В Америке ежегодно рак уносит жизни 560 тысяч человек и упорно сражается за статус «убийцы номер один». Примечательно, что нынешний лидер рейтингов «убийц» — сердечно-сосудистые заболевания — радикально сдал свои позиции. В первую очередь благодаря разработке в тех же 70-х годах препаратов, снижающих уровень холестерина в крови и очищающих просвет сосудов.

Современная онкология подобным прогрессом похвастаться не может. Особенно в тех случаях, когда рак диагностируется на стадии формирования метастаз. Еще совсем недавно статистика утверждала, что у пациента с диагнозом рак легких на этой стадии насчитывалось не более трех процентов шансов пережить ближайшие пять лет.

Тем не менее сейчас ситуация кардинально изменилась. Нет, рак на стадии образования метастаз еще не стал излечимым заболеванием. Однако уверенно переходит из разряда смертельных в разряд хронических. Иными словами, современные средства терапии позволяют продлевать жизнь пациентов на долгие годы и при этом сохранять вполне приемлемый уровень жизни. Правда, каждое из новомодных средств достаточно быстро вызывает эффект привыкания. С другой стороны, темпы разработки новых препаратов все больше ускоряются, и у пациента хватает шансов «соскочить» с «приевшегося» препарата на новый. И дотянуть таким образом до изобретения средства, которое наконец-то позволит радикально излечить этот страшный недуг.

zn.ua