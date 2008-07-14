Новые препараты уменьшают повреждение сердца при инфаркте

Американские ученые обнаружили принципиально новый класс препаратов, значительно уменьшающих повреждение сердечной мышцы при инфаркте в опытах на животных. Они могут в будущем стать неотъемлемой частью неотложной помощи при этом заболевании.

Исследователи из Детской больницы Филадельфии и Университета Пенсильвании вводили мышам с искусственно вызванным инфарктом миокарда препараты, ингибирующие фермент гистондеацетилазу (HDAC), который изменяет «упаковку» ДНК, а следовательно, активность генов и синтеза белка. Оказалось, что эти препараты уменьшают область повреждения, т.е. участок сердечной мышцы, отмершей в результате прекращения кровоснабжения, более чем наполовину. Причем эффект сохраняется даже при введении их спустя час после начала инфаркта.

Дальнейшие исследования показали, что под действием ингибиторов гистондеацетилазы блокируется активность генов, ответственных за гибель клеток сердечной мышцы и повышенную проницаемость сосудов сердца в условиях уменьшения кровоснабжения (ишемии). Также было установлено, что основную роль в ответе клеток на ишемию играет подтип гистондеацетилазы HDAC4.

Если эффективность и безопасность препаратов будет подтверждена на людях, они смогут использоваться в неотложной помощи при инфарктах, а также при операциях на сердце.

В настоящее время ингибиторы гистондеацетилазы успешно используются для лечения эпилепсии и некоторых злокачественных новообразований.

medportal.ru