Рестораны будут предоставлять сведенья о каллорийности

Рестораны в небольшом приморском итальянском городке под Салерно /область Кампания/ теперь обязаны предоставлять посетителям сведения о калорийности предлагаемых в меню блюд. Такая инициатива принадлежит мэру города Ашеа, физику по образованию, Марио Риццо.

"Моя цель на этом посту - обеспечивать не только экономическое развитие, но и пропагандировать здоровый образ жизни", - сказал мэр, обеспокоенный последними данными статистики. А именно они свидетельствуют, что число итальянских детей, страдающих ожирением, в последние десять лет увеличилось вдвое. Причем ожирению более подвержены дети на юге, чем на севере Апеннин - 18,5 проц в Ломбардии и 30 проц на Сицилии.

"Ожирение - актуальная проблема в Кампании - здесь, где мы выращиваем все составляющие для знаменитой средиземноморской диеты", - говорит Марио Риццо, решительно взявшийся за борьбу с ожирением, которое, по данным европейской статистики, приводит к диабету, сердечным заболеваниям и даже раку, и на лечение которого приходится в среднем 7 проц расходов здравоохранения ЕС.

Собственно, мэр Ашеа не первый, кто поднимает этот вопрос. Попытка принудить рестораны писать в меню рядом с ценами блюд количество калорий уже предпринималась в Нью-Йорке. Однако вскоре федеральный суд постановил ее неправомочной, несмотря на то, что даже некоторые сети ресторанов быстрого питания внесли изменения в свои меню.

Итальянская инициатива направлена на продвижение здорового питания, а также представляется некой мерой контроля над местными ресторанами, которые обязаны использовать на кухне оливковое масло высокого качества, свежую рыбу, фрукты и овощи.

Тем не менее, даже средиземноморская диета, чтобы быть по-настоящему эффективной, должна быть подвергнута скрупулезному подсчету калорий. К слову, недавно итальянский сенат /верхняя палата парламента/ официально предложил внести средиземноморскую диету в список нематериального достояния человечества ЮНЕСКО как одно из "достижений самобытной культуры и воплощения здоровых народных традиций, выработанных веками". Правда, с подобной же инициативой немного раньше выступили ведущие французские шеф-повара, отстаивающие отечественные изыски гастрономии. Мексике же уже было отказано в признании ее национальной кухни культурным достоянием человечества.

ami-tass.ru