Эстонцы отныне не смогут купить спиртное ночью

Единые ограничения на продажу алкоголя в Эстонии вступают в силу 14 июля.

В соответствии с новым законом об алкоголе, с 14 июля в Эстонии вступает в силу запрет на ночную продажу алкоголя в розницу через магазины и передвижные торговые точки с 22 часов до 10 часов утра. В то же время закон не ограничивает продажу алкоголя в зонах таможенного контроля аэропорта и на борту водных или воздушных судов.

В местах общественного питания и увеселительных заведениях продажа алкоголя не ограничивается, запрещается только его продажа на вынос.

Закон был принят парламентом страны 19 июня и обнародован в государственном вестнике Эстонии Riigi Teataja 4 июля.

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