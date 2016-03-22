Назначен новый директор "Укрмедпроектстроя"

Как сообщили УНИАН в Минздраве, приказ о его назначении подписан Министром здравоохранения Квиташвили вчера, 21 марта 2016 года.

С сегодняшнего дня - 22 марта 2016 года - Шутовский приступил к исполнению обязанностей на условиях, определенных контрактом.

Он избран на должность директора ГП «Укрмедпроектстрой» по результатам проведенного Минздравом Украины открытого конкурса.

*** Дмитрий Шутовский, 1984 г.н., имеет стаж работы 10 лет в сфере архитектуры и строительства, из них большую часть – на руководящих должностях. Начинал ассистентом руководителя проекта СП «Лыбидь-Плаза», помощником менеджера проектов ООО «Современные технологии строительства»,г. Киев (2006 год), последнее место работы – руководитель проекта ООО «Мегалайн Констракшн», г. Киев. Закончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры (2006 г.), в 2011 году – Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана».