Украина 27 марта перейдет на летнее время
13:44, 22 марта 2016Страна
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Министерство экономического развития и торговли напоминает украинцам о переходе 27 марта на летнее время, что предусматривает перевод часов на 1 час вперед.
mihailobrodskiy.livejournal.com
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
В связи с этим Минэкономразвития инициировало опрос на официальной странице в Twitter по поводу необходимости продолжения практики переходов на летнее и зимнее время.
На момент написания новости 44% респондентов считает переход пережитком прошлого, 34% считает его средством экономии, а оставшиеся 22% не определились.
Справка УНИАН. Переход с летнего времени на зимнее и наоборот в Украине осуществляется отдельным приказом Министерства экономического развития и торговли с указанием его временных характеристик.
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