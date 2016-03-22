Украина 27 марта перейдет на летнее время

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

В связи с этим Минэкономразвития инициировало опрос на официальной странице в Twitter по поводу необходимости продолжения практики переходов на летнее и зимнее время.

На момент написания новости 44% респондентов считает переход пережитком прошлого, 34% считает его средством экономии, а оставшиеся 22% не определились.

Справка УНИАН. Переход с летнего времени на зимнее и наоборот в Украине осуществляется отдельным приказом Министерства экономического развития и торговли с указанием его временных характеристик.