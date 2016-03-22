Украина 27 марта перейдет на летнее время

13:44, 22 марта 2016
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Министерство экономического развития и торговли напоминает украинцам о переходе 27 марта на летнее время, что предусматривает перевод часов на 1 час вперед.

mihailobrodskiy.livejournal.com

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

В связи с этим Минэкономразвития инициировало опрос на официальной странице в Twitter по поводу необходимости продолжения практики переходов на летнее и зимнее время.

На момент написания новости 44% респондентов считает переход пережитком прошлого, 34% считает его средством экономии, а оставшиеся 22% не определились.

Справка УНИАН. Переход с летнего времени на зимнее и наоборот в Украине осуществляется отдельным приказом Министерства экономического развития и торговли с указанием его временных характеристик.

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