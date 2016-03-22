В Чернобыльской зоне предлагают создать научно-исследовательские лаборатории

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

«Мы предусматриваем сокращение территории зоны отчуждения, что даст возможность реализовать на непригодных для жизни, но приемлемых для работы территориях инвестиционные проекты. Это могут быть и научно-исследовательские территории, и проекты по альтернативной энергетике», - сказал Зубко.

В тоже время чиновник отметил, что для реализации этих целей украинскому правительству, в первую очередь, необходимо определить орган, который будет управлять зоной отчуждения, заниматься привлечением средств и отбором инвестиционных проектов.

Читайте такжеМинэкологии ожидает от Порошенко указа о Чернобыльском биосферный заповедник к 26 апреля

По его словам, таким органом может стать Агентство по управлению зоной отчуждения, но для этого необходимо подготовить соответствующую нормативно-правовую базу.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года глава Минэкологии Игорь Шевченко заявлял, что министерство планирует сократить территорию Чернобыльской зоны отчуждения с 30 до 10 километров вокруг остановленной атомной станции.

Ранее, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил необходимость создания условий для повышения инвестиционной привлекательности Чернобыльской зоны отчуждения, а также развития на данной территории альтернативной энергетики.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 гг. именовавшаяся 30-километровой зоной — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас площадь зоны отчуждения составляет около 260 тыс. га.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.