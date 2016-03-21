Россия перебросила в Новоазовск полевой военный госпиталь

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, через н.п. Щербак на Донбасс переброшены семь танков, четыре БМП, две 122-миллиметровые РСЗО "Град", четыре топливозаправщика.

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По данным разведки, через Изварино в направлении Луганска направлено 30 грузовиков с боеприпасами, «в направлении Донецка - 20 грузовиков в сопровождении двух БТР и бронеавтомобиля "Тигр"; в н.п. Ровеньки пришел эшелон с горюче-смазочными материалами, а в Новоазовск - 10 машин медицинского обеспечения (полевой военный госпиталь)».