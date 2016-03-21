В Дебальцево в больнице развернули военный госпиталь с российским медицинским персоналом

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Учитывая значительные безвозвратные и санитарные потери личного состава, командование российских оккупационных войск усиливает медицинский компонент 1 и 2 АК ВС РФ. На базе центральной городской больницы Дебальцево (ул. Луганская) развернут военный госпиталь, большая часть медицинского персонала которого прибыла из России", - отмечается в сообщении ГУР.

Также в разведке добавляют, что для ограничения утечки информации о потерях российских войск, лечение раненых и больных военнослужащих ВС РФ осуществляется в отдельном отделении, которое занимает весь третий этаж больницы.