На Винниччене бешеная кошка искусала женщину и 7-летнюю девочку

В селе Новый Город Винницкой области бешеная кошка искусала 38-летнюю женщину и 7-летнюю девочку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

По словам владельца домашнего животного, он заметил проявления агрессии и слюноотделение у кошки. Однако о том, что это может быть проявлением бешенства, догадался лишь тогда, когда узнал о нападении кошки на женщину и ребенка. После этого хозяин уничтожил животное.

Тело кошки для исследования было направлено в Винницкую областную государственную лабораторию ветеринарной медицины. Специалисты подтвердили вывод хозяина – животное было больно бешенством.

Сейчас на село Новый Город наложены карантинные ограничения. Животные, которые могли находиться в контакте с больной кошкой, должны получить прививку.

Пострадавшие от укусов бешеной кошки находятся на лечении в Тывривской центральной районной больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное