Украина среди лидеров по испытаниям лекарств на пациентах

В условиях абсолютной непубличности в Украине бурно развивается индустрия испытаний новых лекарств. Доходит вплоть до настоящей охоты докторов за подопытными пациентами. В Украине клинические испытания новых лекарств проводятся с середины 90-х. По словам врачей, которые этим занимаются, Украина даже входит в первую десятку стран мира по качеству и количеству испытаний новых противораковых и психотропных препаратов. Львиная доля таких исследований проводится по заказу иностранных фармацевтических компаний, которые разрабатывают принципиально новые препараты.

80% процентов заказчиков - американские компании, подрядчиками которых в Украине выступают местные представительства компаний по проведению испытаний, которые и непосредственно приглашают украинских врачей принять в них участие. "Как правило спонсор готов платить большие деньги за проведение испытаний, лишь бы только ускорить процесс разработки препарата", - рассказал "Новинарю" руководитель одной из крупнейших компаний по проведению таких испытаний в Украине.

Из-за большой конкуренции среди врачей за заказы на проведение таких испытаний, случаются и случаи недобросовестной конкуренции, когда врачи всеми способами пытаются переманить подопытных пациентов друг у друга

novynar.com.