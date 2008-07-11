Артишок улучшает защиту сердца

Сердечно-сосудистые болезни – главная причина высокой смертности в Великобритании и во всём мире. Но врачи придумали новый способ защитить здоровье, понижая уровни полного холестерина при помощи извлечения из листа артишока. В исследовании University of Reading добровольцам давали каждый день в течение 12 недель по 1280 миллиграммов артишоковой добавки. По окончании эксперимента отмечалось благоприятное сокращение холестерина в крови и, как следствие, снятие окислительного напряжения с сердца.

Рассмотренное травянистое растение богато различными флавонидами – полезными фитохимикалиями, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами. Как говорят британские кардиологи, понижение плазменного холестерина благодаря добавкам из листьев артишока означает улучшенную сердечно-сосудистую функцию. Кроме того, было замечено, что артишок также предотвращает расстройства желудка, нарушения работы мочевых путей и кишечника

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