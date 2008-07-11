Косметика для отдыха: что взять с собой

Лето – пора путешествий, дальних поездок и отпускных приключений. Неизбежны сборы, волнения, багажные и дорожные проблемы: как бы взять с собой все, чем пользуемся дома, ни в чем себя не ограничивая, и в то же время не иметь багажных мест, превышающие наши физические возможности… Что же из перечисленного желательно иметь с собой вдали от дома?

Увлажняющие средства с SPF-фильтром

Увлажнение, особенно летом - основной элемент программы ухода за кожей. В чем же состоит особенность процесса увлажнения нашей кожи? Процесс увлажнение поддерживает водный баланс кожи, восстанавливая защитную функцию эпидермиса (поверхностного слоя кожи, образованного ороговевшими клетками), скрывает микроскопические трещины кожи, покрывая ее т.н. защитной пленкой, предотвращающей испарение влаги, что в итоге помогает улучшить состояние кожи, сохранить ее молодость и здоровье.

Этап увлажнения всегда следует за этапом очищения кожи.

К сведению: не стоит наносить увлажняющее средство на вытертую насухо кожу, поскольку в этом случае оно не сможет удержать необходимую коже влагу. Не стоит также наносить средство на совершенно мокрую кожу, ведь тогда крем просто стечет. Кожа должна быть немного влажной (легко промокните ее полотенцем, не растирая и не растягивая).

Самый удобный вариант – увлажняющее средство с SPF-фильтром с показателем SPF от 15 до 30. Обратите внимание на универсальность крема: его можно использовать, как для лица, так и для тела, совместив приятное с полезным, взяв один тюбик вместо двух. И, кроме того, еще обратите внимание на то, чтобы это средство было водостойким.

К сведению: Крем или лосьон с SPF-фильтром лучше использовать только днем. Если такой крем остается на коже ночью, он закупоривает поры, не дает коже дышать, тем самым, нарушая водный и кислородный баланс кожи, что в конечном итоге может привести к нарушению функций кожи. В ночное время лучше использовать специальный увлажняющий ночной крем, восстанавливающий кожу после дневных «потрясений».

Декоративная косметика

Самый выигрышный вариант: сочетания загорелой кожи с розоватыми мерцающими губами и густыми объёмными ресницами, можно использовать еще и светлые тени с подводкой, только аккуратно и без излишеств. Если же хотите еще подчеркнуть свой загар, используйте дополнительно бронзеры - золотистые, коричневые, терракотовые оттенки бронзовой пудры - на скулы, выпуклые части лба и подбородок.

К сведению: оттенок тонального крема или пудры (легкой текстуры) должен соответствовать цвету Вашей кожи. Оттенки, используемые Вами весной, будут казаться слишком светлыми на загорелой коже, поэтому нужно подобрать оттенок потемнее. Иногда загорелая кожа вообще не нуждается в тональном креме. И аккуратно принимайте солнечные ванны - сильный загар может лишь все испортить.

Средства для снятия макияжа (жидкость, специальные салфетки), тоник для кожи

Жидкое средство для снятия макияжа предпочтительнее иметь на маслянистой основе, чтобы подходило, как для нежной кожи век, так и для кожи лица. Специальные очищающие салфетки – очень удобны в использовании: немного воды на поверхность салфетки и качественное очищение рук и лица в дорожных условиях обеспечено. Тоник для лица и пару ватных дисков нужны, чтобы освежиться, если нет возможности полноценно умыться.

Средства по уходу за телом

Очень важная группа средств, о которой все время почему-то забывают. Сюда входят: гель-скраб для кожи тела, совмещающий в себе одновременно средства для очищения и отшелушивания кожи, охлаждающий восстанавливающий гель для кожи после загара, питательный лосьон для тела.

К сведению: после пляжа всегда стоит именно в таком порядке использовать средства по уходу за кожей (гель-скраб, охлаждающий гель после загара, питательный лосьон), тогда Вам будет обеспечен равномерный и красивый загар, который надолго сохранится на Вашей коже, обеспечив ей полноценный уход и увлажнение.

Духи и туалетная вода

Сугубо по желанию и только легкие цветочные свежие ароматы. Летом рекомендуется использовать туалетные воды с низким содержанием ароматизаторов или, например, део-колон - новое ароматизированное дезодорирующее средство, идеально подходящее для этого времени года.

К сведению: в замкнутом пространстве купе, салона автомобиля или самолета лучше обойтись без них. Если совсем не можете – по крайней мере, не пользуйтесь ими при других пассажирах, это не совсем вежливо и корректно.

Счастливого и удачного Вам отдыха!

beauty.wworld.com.