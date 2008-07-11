Рейтинг самых опасных мужских болезней

Каждый мужчина должен знать, с чем может столкнуться. Хорошие новости? Всего этого можно избежать.

Сердечный приступ и остановка сердца

Думаю, эти термины все слышали неоднократно. Но знаете ли вы, какая разница между сердечным приступом и остановкой сердца? Это то, что должен знать каждый мужчина.

Высокое кровяное давление

Многие мужчины годами живут и не подозревают о том, что высокое кровяное давление потихоньку разрушает их артерии. Так что не стоит быть одним из них.

Высокое содержание холестерина

То как мужчины любят покушать, очень влияет на уровень холестерина в организме. Опасное повышение уровня холестерина начинается уже с 20 лет и продолжает повышаться. Так что задумайтесь.

Удары

Стоит на четвертом месте по счету смертности среди мужчин, но большинство из них не смогут назвать ни одного симптома удара. Так что лучше выяснить это и предотвратить опасность.

Диабет

Диабет все больше и больше распространяется, особенно среди мужчин. Не становитесь частью эпидемии. Поинтересуйтесь причинами диабета и постарайтесь предотвратить болезнь.

Рак легких

Эта болезнь до сих пор занимает лидирующее место в причинной смертности от онкологических заболеваний среди мужчин, а молодые люди продолжают курить. Но, не смотря на серьезность болезни, рак легких один из наиболее предотвратимых.

Колоректальный рак

Неприятная новость: этот рак занимает второе место по счету смертности от онкологических заболеваний среди мужчин. Хорошая новость: этот вид рака предотвратим – у мужчин он диагностируется на более ранней стадии, чем у женщин.

Простата

Что же такое предстательная железа? Как часто необходимо проводить ректальное исследование, которое внушает такой страх? Стоит поинтересоваться о проблемах, связанных с простатой таких, как простатит, ДПГ (доброкачественная простатическаягиперплазия) и рак.

Тестикулярная болезнь

Это самая распространенная причина рака у молодых мужчин, но она лечится. Думаю, не помешает почитать о раке яичка и других тестикулярных болезнях.

Депрессия

Депрессия у мужчин - это довольно серьезно: суицид восьмой по счету в смертности среди мужчин. А так как симптомы депрессии отличаются от симптомов у женщин, поэтому чаще всего депрессию никто не лечит. Так что это нужно знать.

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