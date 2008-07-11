За сутки правоохранители Луганска выявили 8 фактов оборота наркотиков

10 июля в Луганске областном центре сотрудниками милиции выявлено 8 фактов незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ЛГУ.

Задержан 31-летний луганчанин, у которого обнаружено и изъято около 2000 граммов вещества растительного происхождения.

Сотрудниками УР Артёмовского РО ЛГУ по месту жительства ранее судимого 25-летнего молодого человека изъято примерно 50 граммов марихуаны.

«Беркут» на улице Советской задержал 24-летнюю жительницу Лутугинского района, у которой обнаружил и изъял 30 конвалют «трамадола» и средства для изготовления наркотических веществ.

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